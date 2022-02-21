Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram известная украинская телеведущая и журналистка Катя Осадчая, которая более 15 лет ведет программу "Світське життя", часто делится с поклонниками интересными снимками и видео, а также рассказывает о событиях своей жизни.

Так, на этот раз Катя опубликовала видео с вертолета. На кадрах был виден Киев с высоты птичьего полета. На видео видно, что они пролетают над Днепром.

"Киев с высоты такой красивый", - написала Катя Осадчая.

Заметим, что полет на вертолете - это был подарок для старшего сына Осадчей и Юрия Горбунова Ивана, которому 19 февраля исполнилось пять лет. Так, Киев с высоты увидели и Катя Осадчая, и Юрий Горбунов, и их сын Иван.

Стоит сказать, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. За пять лет брака у них родились два сына - Иван и Даниил. Что интересно, для Горбунова это первые дети, а вот у Кати есть еще старший сын Илья от первого брака с Олегом Полищуком, который учится за границей.

Ранее Politeka сообщала, что Притула выразил Осадчей что думает о Kalush Orchestra после скандала: "Честно говоря...".

Напомним, что Осадчая похвасталась взрослым подарком для их с Горбуновым пятилетнего сына: "Осуществили мечту".

Также Politeka писала, что Осадчую на детском празднике сняли в страстном поцелуе с Горбуновым: появились кадры.