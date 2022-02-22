Діма Монатік - нерідкий гість різних телешоу, пише Politeka.net. Цього разу артист взяв участь у зйомках нового проекту "Ігри талантів". Співак зіграє проти Віри Брежнєвої.

Примітно, що Віра Брежнєва родом з України, але вже багато років живе в Росії, навіть восьмирічний конфлікт між країнами не змусив повернутися на Батьківщину артистку. У Мережі по-різному відреагували на появу співачки на українському шоу з Дімою Монатіком. Деякі не приховували свого негативного ставлення до цього.

"Навіщо ви тулите цю Брежнєву? То в масці, тепер тут 🤢", " я думала, що Брежнєва більше не живе і не працює в Україні. 🤷🏽♀️🤷🏽♀️", "О, і вона вже повернулася 😑", " знову притягли з Росії 'українську зірочку'?", "Брежнєвій можна у нас заробляти, а нашим артистам "там"не можна😮 😮", "Брежнєва??терпіти не можу коли зірки на два фронти, сиділа б вже чи тут, чи там", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Віра Брежнєва народилася і жила в місті Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ). У 2002 році співачка пройшла кастинг в "ВІА Гру", після якого про неї дізналися всі.

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