Дима Монатик - нередкий гость различных телешоу, пишет Politeka.net. В этот раз артист принял участие в съемках нового проекта "Ігри талантів". Певец сыграет против Веры Брежневой.

Примечательно, что Вера Брежнева родом из Украины, но уже много лет живет в России, даже восьмилетний конфликт между странами не заставил вернуться на Родину артистку. В Сети по-разному отреагировали на появление певицы на украинском шоу с Димой Монатиком. Некоторые не скрывали своего негативного отношения к этому.

"Зачем вы тулите эту Брежневу? То в Маске, теперь здесь 🤢", "Я думала, что Брежнева больше не живет и не работает в Украине. 🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️", "О, и она уже вернулась 😑", "Снова притащили из России 'украинскую звездочку'?", "Брежневой можно у нас зарабатывать, а нашим артистам "там"нельзя😮😮", "Брежнева??терпеть не могу когда звёзды на два фронта , сидела бы уже либо здесь, либо там", - написали пользователи Сети.

Отметим, Вера Брежнева родилась и жила в городе Каменское (бывший Днепродзержинск). В 2002 году певица прошла кастинг в "ВИА Гру", после которого о ней узнали все.

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