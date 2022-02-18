Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик поделилась в Инстаграм трогательным семейным кадром. Семейство Монатиков встретило 2022 год в США, куда певец отправился с концертами, после которых решил поближе познакомить жену и детей с этой страной. Они провели за границей много времени, однако уже успели вернуться в Украину.
На новом фото Ирина показала ее мужа, увлеченного своими сыновьями. На снимке шестилетний Даниил сидел на диванчике рядом с четырехлетним Платоном. Дети смотрели в экран смартфона и явно были поглощены происходящим.
В это время сам Монатик сидел на полу и внимательно смотрел на малышей.
«Мои мальчики! Моя любовь», - подписала снимок Ирина.
Певец оставил под постом жены комментарий с милыми смайликами. Публикация также впечатлила Надю Дорофееву, которая оставила под ней сердечко.
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Поклонники Монатика тоже не смогли пройти мимо поста.
«Нужна ещё девочка», «Прекрасные мужчины!», «Волшебные!», «Нет, ну все-таки как идёт Дмитрию новая причёска!)) Волшебная у вас семья», «Замечательная тусовка», - пишут люди.
Напомним, жена Монатика растрогала кадрами с сыновьями.
Как сообщала Politeka, жена Монатика козырнула стильным видом на голливудской Аллее славы.
Также Politeka писала, что жена Монатика с растрепанным пучком на голове сделала признание.