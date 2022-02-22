Маша Єфросиніна - одна з найпопулярніших телеведучих в Україні, передає Politeka.net. Зірка також активно веде свій Instagram, на якому у неї налічується 1,5 млн користувачів Мережі.
Телеведуча зачіпає багато тем, в тому числі соціальні та економічні. Так, вона зізналася, що її засмучують новини, пов'язані з Донбасом і Росією, але розповіла, чим рятується.
"От чесно я завжди любила свою роботу, завжди обожнювала жанр, розважальний, веселий, в якому я працюю все життя. Зараз я за це вдячна долі більше, ніж будь-коли, тому що, це дуже сильно відволікає... Ми записуємо для Вас програми, людям завжди хотілося сміятися, і ми продовжуємо це робити з вірою в найкраще", - розповіла Маша Єфросиніна.
Телеведуча здивувала публіку новою зачіскою - красуня зробила собі довгий хвіст.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Путін наказав ввести російські війська в Україну: офіційні документи і кадри
Знайдено тіла 9-річних хлопчиків, яких шукали з вечора 20 лютого: деталі трагедії на Полтавщині
Дана Балана підловили в одеському ресторані: як виглядає і відпочиває співак у звичайному житті
Українці накинулися на найбагатшу співачку, після виконання гімну: "У фонограму не потрапляєте"
Зазначимо, Маша Єфросиніна була однією з ведучих Нацвідбору на "Євробачення-2022". На конкурсі стався скандал через оголошення результатів, а потім через відвідування переможницею Аліни Паш Росію.
За словами Маші Єфросиніної, вона не розуміє, чому "викриття" співачки відбулося вже після конкурсу.
Раніше повідомлялося, Маша Єфросиніна розкрила причину своїх сліз і паніки
Politeka розповідала, популярних артистів не допустили до Нацвідбору на "Євробачення-2022"
Також, Єфросиніна показала дочку Нану, яка виросла справжньою красунею