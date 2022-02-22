Відома українська телеведуча і блогерка Маша Єфросиніна зізналася, чим рятується від поганих новин і показала себе в новому, ефектному образі.

Маша Єфросиніна - одна з найпопулярніших телеведучих в Україні, передає Politeka.net. Зірка також активно веде свій Instagram, на якому у неї налічується 1,5 млн користувачів Мережі.

Телеведуча зачіпає багато тем, в тому числі соціальні та економічні. Так, вона зізналася, що її засмучують новини, пов'язані з Донбасом і Росією, але розповіла, чим рятується.

"От чесно я завжди любила свою роботу, завжди обожнювала жанр, розважальний, веселий, в якому я працюю все життя. Зараз я за це вдячна долі більше, ніж будь-коли, тому що, це дуже сильно відволікає... Ми записуємо для Вас програми, людям завжди хотілося сміятися, і ми продовжуємо це робити з вірою в найкраще", - розповіла Маша Єфросиніна.

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Зазначимо, Маша Єфросиніна була однією з ведучих Нацвідбору на "Євробачення-2022". На конкурсі стався скандал через оголошення результатів, а потім через відвідування переможницею Аліни Паш Росію.

За словами Маші Єфросиніної, вона не розуміє, чому "викриття" співачки відбулося вже після конкурсу.

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