Маша Ефросинина много снимается на ТВ, и нередко затрагивает социальные и политические темы в своих видео в Сети, передает Politeka.net.
Как известно, сейчас в Украине напряженная обстановка из-за войск страны-агрессора, которые стоят у наших границ. Зарубежные лидеры говорят о скором нападении России на нашу страну. Плюс на оккупированных территориях Донбасса увеличилось количество обстрелов и сообщается о жертвах.
Маша Ефросинина записала сторис, в котором призналась, что не знала, как будет работать после таких новостей в ленте.
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"Подзарылась на несколько дней я в новостях... Это невероятная паническая воронка. Я так понимаю, что многие в этом живут, а многие - не живут. Лента новостей у всех суперразнообразная. Сегодня утром шла на съемки и думала: "Блин, как я смогу сниматься?"... Вчера слезы, паника и так далее, как я смогу сниматься? Но работа, как всегда, суперотвлекает, мегаотвлекает - это круто. Я вижу, что многие именно работой спасаются", - рассказала телеведущая причину своего панического настроения, и чем спасается.
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