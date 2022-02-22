Певица Маша Ефросинина, которая вела Нацотбор на "Евровидение-2022", показала себя и рассказала, почему популярных артистов не допустили к участию.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - популярная украинская телеведущая, которая недавно была ведущей Нацотбора на "Евровидение-2022". Звезда в сторис Инстаграм решила ответить на вопросы фанатов, которые не прошли мимо темы "Евровидения".

"Как относитесь к всей ситуации на Нацотборе Евровидения?", - спросил фанат.

"В целом, у меня большой осадок. первое, что я понимаю - все законы жанра, в которых мы работали раньше, изменились - сегодня каждый считает, что он и есть цензура и Господь, и именно его мысль - истина, потому у его "жертвы" нет шанса на объяснения, ибо ее сбивают со скоростью звука", - отметила звезда.



Ефросинина также рассказала об ошибке, из-за которой попутали баллы. Подопбны ошибки, по мнению телеведущей, недопустимы.

"Второе - я считаю недопустимой и непростимой ошибку редактора, которая сбила Тимура Мирошниченко в оглашении результатов. Это понесло за собой очень много болезненных последствий", - рассказала телеведущая.





Не забыла Еврофинина и о скандале, связанном с территориальными нарушениями. Как стало известно, другие популярные артисты были отсеяны еще до Нацотбора из-за такой проблемы.

"Третье - мне по сей момент неясно, как случилось, что "разоблачение" Алины случилось после конкурса, а не до, когда всех проверяли. Мне точно известны имена очень популярных исполнителей, которых не допустили к участию в Нацотборе, ибо были территориальные нарушения. Но Алину же допустили. За это также, как вам уже известно, все понесли ответственность! Группа Калуш оркестра получил свою восьмерку от зрителей, и теперь получил право представлять страну на Евровидении. Но какой ценой?", - написала звезда.



Также звезда рассказала о трепещащем вопросе.



"Самый задаваемый вопрос, конечно, про наши действия в случае наступления на Киев", - написала Маша в сторис, показывая себя.

"Начну с того, что я в это не верю. Или не чувствую. Возможно, так работает моя психика, которая всегда предлагает мне верить в лучшее. Поэтому четкого ответа у меня нет", - написала Маша в ответе.

Напомним, Ефросинина честно ответила на вопрос, который волнует всех украинцев

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