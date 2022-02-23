Переможниця дев'ятого сезону реаліті-шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним Даша Квіткова показала, що буде з тими, хто її образить.

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова відома українцям як переможниця дев'ятого сезону реаліті-шоу "Холостяк", де боролася за серце популярного ведучого Микити Добриніна. Вони вже довгий час разом і радують своїх шанувальників спільним контентом.

На своїй сторінці в Instagram Квіткова показала своє нове хобі. Дружина Микити Добриніна вирішила зайнятися однією з різновидів самооборони - боксом. На кадрах вона впевнено виконує фізичні вправи та показала, що буде з тими, хто її образить.

"А потім я вирушила на тренування і під кінець я вже ледве дихала", — прокоментувала своє заняття Даша Квіткова.

На відео Дружина Добриніна б'є тренера в живіт з коліна, і повторювала вправи кілька разів.

Нагадаємо, що нещодавно Даша Квіткова вирішила перейти на українську мову. Тепер все Сторіз вона записує тільки українською мовою, за це вона вибачилася перед своїми шанувальниками. Вона додала, що прийняла таке рішення оскільки ця навичка знадобиться їй по роботі.

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