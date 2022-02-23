Как передает Politeka.net, Даша Квиткова известна украинцам как победительница девятого сезона реалити-шоу "Холостяк", где боролась за сердце популярного ведущего Никиты Добрынина. Они уже долгое время вместе и радуют своих поклонников совместным контентом.
На своей странице в Инстаграм Квиткова показала своё новое хобби. Жена Никиты Добрынина решила заняться одной из разновидности самообороны - боксом. На кадрах она уверенно выполняет физические упражнения и показала, что будет с теми, кто её обидит.
"А потом я отправилась на тренировку и под конец я уже еле дышала", — прокомментировала своё занятие Даша Квиткова.
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На видео жена Добрынина бьет тренера в живот с колена, и повторяла упражнения несколько раз.
Напомним, что недавно Даша Квиткова решила перейти на украинский язык. Теперь все Сториз она записывает только на украинском языке, за это она извинилась перед своими поклонниками. Она добавила, что приняла такое решение поскольку этот навык понадобится ей по работе.
Ранее сообщалось, "Холостяк" Добрынин признался, где живет с Квитковой и сыном.
Также, жена "Холостяка" Добрынина внезапно перешла на украинский язык.
Politeka рассказывала, "Холостяк" Добрынин раскрыл интересный нюанс отношений с Квитковой