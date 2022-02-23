Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - популярна актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Ганна позувала з вагітним животиком. Зірка опублікувала кілька знімків, написавши на першому:

"Якби чоловіки знали, як важко цьому світу дається життя, вони б ніколи не починали війни".

"Я не могла не приєднатися до флешмобу, який зараз як ніколи до часу. Найважливіше, що дає нам життя, це діти. Ми можемо сто разів бути успішними в роботі, самореалізації, особистих відносинах, але запорука щасливої матері – її щасливі діти. Все це велика праця і час. Найчастіше питання у мене в direct: "як я поєдную роботу і виховання дітей?». Я дуже люблю свою роботу і дуже люблю своїх дітей, а найголовніше для моїх синів – це, щоб їх мама була наповнена, а я така тільки після гарного робочого дня. Звичайно, хочеться відпочивати іноді-це факт. Але коли я добре попрацюю, то ввечері, прийшовши додому, у мене є нереальна кількість енергії і приготувати, і прибрати, і пограти. Також бувають періоди між зйомками і проектами, коли у мене немає роботи, тоді мені нічого не хочеться, і я можу лінуватися. Тому мій секрет простий: "потрібно кайфувати від своєї роботи, бути щасливими, тоді і ваші діти будуть щасливі, тому що для них найголовніше, щоб мама була в ресурсі!", - написавши Ганна в пості.

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