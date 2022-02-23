Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - популярная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Анна позировала с беременным животиком. Звезда опубликовала несколько снимков, написав на первом:

"Если бы мужчины знали, как тяжело этому миру дается жизнь, они бы никогда не начинали войны".

"Я не могла не присоединиться к флешмобу, который сейчас как никогда ко времени. Самое важное, что дает нам жизнь, это дети. Мы можем сто раз быть успешными в работе, самореализации, личных отношениях, но залог счастливой матери – ее счастливые дети. Все это большой труд и время. Чаще всего вопрос у меня в direct: «Как я совмещаю работу и воспитание детей?». Я очень люблю свою работу и очень люблю своих детей, а самое главное для моих сыновей – это, чтобы их мама была наполнена, а я такая только после хорошего рабочего дня. Конечно, хочется отдыхать иногда – это факт. Но когда я хорошо поработаю, то вечером, придя домой, у меня есть нереальное количество энергии и приготовить, и убрать, и поиграть. Также бывают периоды между съемками и проектами, когда у меня нет работы, тогда мне ничего не хочется, и я могу лениться. Поэтому мой секрет прост: "Нужно кайфовать от своей работы, быть счастливыми, тогда и ваши дети будут счастливы, потому что для них самое главное, чтобы мама была в ресурсе!", - написала Анна в посте.

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