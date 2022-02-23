Як повідомляє Politeka.net, знаменитий український виконавець Олег Винник, якого називають "повелителем вовчиць", в інтерв'ю Каті Осадчій розповів про свій виїзд з України, і показав оновлений імідж. Виявилося, що тепер артист носить густу бороду, до якої вже навіть сам звик.

За словами Олег, він три тижні був у Берліні і практично не виходив зі студії звукозапису, яка у нього розташована там. Весь цей час артист не голив бороду, а коли вийшов зі студії, то попрямував в барбершоп. Однак, там його бороду підстригли не дуже рівно, і тільки по поверненню до Києва співак привів свою волосатість на обличчі в порядок.

"Просто на просто, у мене було три тижні часу, що я сидів у студії в Берліні, і у мене відросла борода. Просто я заріс і пішов в барбершоп в Німеччині. Я побачив красиву вітрину і пішов. Прийшов додому і побачив, що у мене на два сантиметри одна сторона вище, інша нижче. І я в Україну повернувся, мені зробили хлопці бороду. І якось зручно, я навчився її вже так пригладжувати", - поділився Винник.

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