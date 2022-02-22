Як пише Politeka.net, майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка стала переможницею одного з сезонів шоу» Холостяк " в Україні, зараз активно зайнялася блогерством, а також стала телеведучою на одному з українських телеканалів.

У нових сторіс Даша Ульянова похвалилася ефектними прикрасами.

"Кращі друзі дівчат", - написала вона.

Даша Ульянова засвітила масивні сережки з зеленими каменями браслет.

"Це просто розкішно. Подивіться, скільки на мені діамантів, скільки на мені шикарних каменів", - сказала дівчина.

Нагадавши, Даша Ульянова завоювала серце пілота Макса Михайлюка в 10-му сезоні шоу «Холостяк», проте відносини у них не склалися. Дівчина не змогла прийняти той факт, що у Михайлюка був інтим на проекті з іншою учасницею. Проте Ульянова довгий час носила подароване Михайлюком обручку, пояснюючи це тим, що воно їй просто подобається.

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