Как пишет Politeka.net, мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, которая стала победительницей одного из сезонов шоу «Холостяк» в Украине, сейчас активно занялась блоггерством, а также стала телеведущей на одном из украинских телеканалов.

В новых сторис Даша Ульянова похвасталась эффектными украшениями.

«Лучшие друзья девушек», - написала она.

Даша Ульянова засветила массивные серьги с зелеными камнями браслет.

«Это просто роскошно. Посмотрите, сколько на мне бриллиантов, сколько на мне шикарных камней», - сказала девушка.

Напомним, Даша Ульянова завоевала сердце пилота Макса Михайлюка в 10-м сезоне шоу «Холостяк», однако отношения у них не сложились. Девушка не смогла принять тот факт, что у Михайлюка был интим на проекте с другой участницей. Тем не менее Ульянова долгое время носила подаренное Михайлюком обручальное кольцо, объясняя это тем, что оно ей просто нравится.

Напомним, Ульянова рассказала, что делать с болью расставания: "И это пройдет, поверьте!"

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" с Чмерковским показала подросший животик: "Не думала, что быть беременной так сложно"

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