Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук вже багато років веде різні українські шоу. Одним з них є популярний проєкт "Маска". Також, він нещодавно проявив себе як продюсер українського фільму "Любов і блогери".

Так, цього разу Остапчук поділився кадрами з аеропорту, в якому побачив новини про Україну. Ведучий не зміг стримати емоцій і висловив свою думку щодо політичної ситуації.

"Сидимо на пересадці в Досі і я відкриваю новинну стрічку...", — заінтригував ведучий.

"Ви ж розумієте, що сьогодні ***** підставив саме своїх громадян і жителів Донбасу. І я не тільки про блокаду і санкції та огорожу від усього прогресивного світу. Тому що ми свою країну не віддамо. За нами правда і наша сім'я. З Україною в серці", — висловив емоції Володимир Остапчук.

"Навіть арабською всі новини світу про Україну", - зазначив телеведучий.

Варто відзначити, що Остапчук разом зі своєю дружиною Христиною Гірняк вже повернувся в Україну. Раніше вони відпочивали на Мальдівах.

Раніше повідомлялося, дружина Остапчука без купальника подражнила кадрами з Мальдів.

Також, Остапчук з дружиною далеко від України шикують на розкішній яхті за мільйон доларів.

Politeka розповідала, дружина Остапчука в "Хижому" купальнику з зухвалими вирізами похвалилася формами: фото з Мальдів