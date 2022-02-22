Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук уже многие годы ведет разные украинские шоу. Одним из них является популярный проект "Маска". Также, он недавно проявил себя как продюсер украинского фильма "Любовь и блогеры".

Так, на этот раз Остапчук поделился кадрами с аэропорта, в котором увидел новости про Украину. Ведущий не смог сдержать эмоций и высказал своё мнение относительно политической ситуации.

"Сидим на пересадке в Дохе и я открываю новостную ленту...", — заинтриговал ведущий.

"Вы же понимаете, что сегодня ***** подставил именно своих граждан и жителей Донбасса. И я не только про блокаду и санкции и ограждение от всего прогрессивного мира. Потому что мы свою страну не отдадим. За нами правда и наша семья. С Украиной в сердце", — высказал эмоции Владимир Остапчук.

"Даже на арабском все новости мира про Украину", — отметил телеведущий.

Стоит отметить, что Остапчук вместе со своей женой Кристиной Горняк уже вернулся в Украину. Ранее они отдыхали на Мальдивах.

Ранее сообщалось, жена Остапчука без купальника подразнила кадрами с Мальдив.

Также, Остапчук с женой вдали от Украины шикуют на роскошной яхте за миллион долларов.

Politeka рассказывала, жена Остапчука в "хищном" купальнике с дерзкими вырезами похвасталась формами: фото с Мальдив