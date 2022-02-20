Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского шоумена, ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука Кристина Горняк активно ведет своей блог в Instagram. Сейчас супруги отдыхают на Мальдивах, и конечно же показывают кадры фолловерам.
Эмоциями и ярким совместным фото с мужем Кристина Горняк поделилась на своей странице в Инстаграм.
«Наши Мальдивские каникулы подходят к завершению! В этот раз это было как никогда волшебн о!!!💗 Сложилось вот все: •мы вместе и в прекрасном настрое! •наша веселая компания, благодарна вам, Таня и Андрей! • отель это вообще отдельный восторг! Вернусь сюда 100%! НЕТ, не подумайте, что это последний пост про Мальдивы, у меня ещё столько классных фото, но сегодня вот так», - написала жена Остапчука.
Отметим, пост активно комментируют пользователи Сети. Не удержалась и молодая жена украинского артиста Виктора Павлика – Екатерина Репяхова.
Пугачева в платье с сеточкой нескромно показала ноги с близкого ракурса: "Куда вы все это выставляете?"
Ведущая 1+1 Падалко опубликовала щемящие кадры с места трагедии, которая потрясла весь мир: "Мы помним..."
"Мастер Шеф. Битва сезонов" покинули сразу два участника, мнения зрителей разделились: "Вот теперь начинается"
Украинцы набросились на самую богатую певицу, после исполнения гимна: "В фонограмму не попадаете"
Вакарчук сказал, что думает о Поляковой, Дорофеевой и Потапе в "Голосі країни": "Соответствуют тому, какой…"
«Вау😍😍😍😍», - написала она.
Напомним, Остапчук с женой показали настоящую страсть на Мальдивах: "Представляю, что это смотрит его дочь"
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука на Мальдивах внезапно вспомнила детство: "Я никогда не забуду!"
Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука в купальнике взбудоражила видами с Мальдив: "Невозможно отвести взгляд"