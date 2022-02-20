Известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который был ведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі", наслаждается отдыхом на Мальдивах с женой Кристиной Горняк.

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского шоумена, ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука Кристина Горняк активно ведет своей блог в Instagram. Сейчас супруги отдыхают на Мальдивах, и конечно же показывают кадры фолловерам.

Эмоциями и ярким совместным фото с мужем Кристина Горняк поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Наши Мальдивские каникулы подходят к завершению! В этот раз это было как никогда волшебн о!!!💗 Сложилось вот все: •мы вместе и в прекрасном настрое! •наша веселая компания, благодарна вам, Таня и Андрей! • отель это вообще отдельный восторг! Вернусь сюда 100%! НЕТ, не подумайте, что это последний пост про Мальдивы, у меня ещё столько классных фото, но сегодня вот так», - написала жена Остапчука.

Отметим, пост активно комментируют пользователи Сети. Не удержалась и молодая жена украинского артиста Виктора Павлика – Екатерина Репяхова.

«Вау😍😍😍😍», - написала она.

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