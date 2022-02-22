Популярна танцівниця і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова зробила заяву і звернулася до російських і українських блогерів.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є успішною танцівницею і хореографом, яка вже багато років показує свій талант на різних українських проектах і навчає цьому ремеслу інших.

Так, цього разу Гвоздьова в Instagram звернулася до українських і російських блогерів. Вона закликала їх донести будь-якими способами своїй аудиторії те, що ніхто не хоче війни. Танцівниця заявила, що всі хочуть миру над головою.

"Шановні блогери Росії та України, прошу вас донести до своєї аудиторії, що ніхто не хоче війни! Ми хочемо жити мирно і ростити своїх дітей", - висловилася Гвоздьова.

Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова закликала українців знайти сили, щоб пережити те, що відбувається і показала себе зі своїми дітьми. У коментарях танцівницю підтримало безліч українців, які також висловили їй подяку за слова.

Раніше повідомлялося, Ілона Гвоздьова розповіла, з якими проблемами зіткнулася після пологів

Також, Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" в міні влаштувала "брудні танці" з високим красенем: "Який же кайф..."

Politeka розповідала, "У чоловіка трапилася біда": Ілона Гвоздьова поділилася сильними переживаннями



