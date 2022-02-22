Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является успешной танцовщицей и хореографом, которая уже многие годы показывает свой талант на различных украинских проектах и обучает этому ремеслу других.
Так, на этот раз Гвоздева в Инстаграм обратилась к украинским и российским блогерам. Она призвала их донести любыми способами своей аудитории то, что никто не хочет войны. Танцовщица заявила, что все хотят мира над головой.
"Уважаемые блогеры России и Украины, прошу вас донести до своей аудитории, что никто не хочет войны! Мы хотим жить мирно и растить своих детей", — высказалась Гвоздева.
Напомним, что ранее Илона Гвоздева призвала украинцев найти силы, чтобы пережить происходящее и показала себя со своими детьми. В комментариях танцовщицу поддержало множество украинцев, которые также высказали ей благодарность за слова.
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