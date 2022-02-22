Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - дочка Руслана Євдокименко, єдиного сина легенди української естради Софії Ротару. Зараз красуні 20 років і вона живе і вчиться в Нью-Йорку. Соня робить перші кроки в модельному шоу-бізі і вже знайшла собі нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Соня була в спідниці і кофті, а образ доповнила курткою, яку спустила з плечей для фотографії. Зірка опублікувала кілька знімків, вражаючи прогулянкою по Манхеттену.
"З Нью-Йорка з любов'ю", - написала Соня.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
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