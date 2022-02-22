Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - дочь Руслана Евдокименко, единственного сына легенды украинской эстрады Софии Ротару. Сейчас красотке 20 лет и она живет и учится в Нью-Йорке. Соня делает первые шаги в модельном шоу-бизе и уже нашла себе жениха-миллионера, который попадал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Соня была в юбке и кофте, а образ дополнила курткой, которую спустила с плеч для фотографии. Звезда опубликовала несколько снимков, впечатляя прогулкой по Манхэттену.
"Из Нью-Йорка с любовью", - написала Соня.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Победитель "Холостячки" Задворный неожиданно засветился с Тригубенко и эффектной красоткой: "Было весело"
Ведущая "1+1" Маричка Падалко поразила поступком в прямом эфире: "До слез"
Жена Остапчука без купальника подразнила кадрами с Мальдив: "Полный релакс"
Актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но..."
"Какая красивая", "…Это изящество, эта чистота … ", "Огонь".
Напомним, внучка Софии Ротару приспустила пиджак, покорив идеальной внешностью
А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару, показав внешность крупным планом, эффектно продефилировала по улицам Нью-Йорка
Также Politeka писала, что внучка Ротару в странном образе восхитила богатого жениха и не только