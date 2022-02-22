Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - дочь Руслана Евдокименко, единственного сына легенды украинской эстрады Софии Ротару. Сейчас красотке 20 лет и она живет и учится в Нью-Йорке. Соня делает первые шаги в модельном шоу-бизе и уже нашла себе жениха-миллионера, который попадал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Соня была в юбке и кофте, а образ дополнила курткой, которую спустила с плеч для фотографии. Звезда опубликовала несколько снимков, впечатляя прогулкой по Манхэттену.

"Из Нью-Йорка с любовью", - написала Соня.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Какая красивая", "…Это изящество, эта чистота … ", "Огонь".

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