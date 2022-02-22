Як пише Politeka.net, Даша поділилася "життєвими" кадрами у своєму Instagram.
Квіткова вирішила показати, як виглядає її гардеробна, яка виявилася окремою кімнатою. Блогерка показала, як підбирає одяг, коли "спізнюється".
Втім, на відео Квіткова не поспішала з приміркою. Спочатку вона вибрала ефектний коричневий брючний костюм, потім замінила його на чорні штани і сірий піджак в стилі оверсайз, пізніше одягла вже бежевий піджак, а потім почала підбирати взуття.
Одна пара виявилася на розмір менше, ніж Даші було потрібно.
"А чому 38-й? А у мене 39-40", - здивувалася дівчина.
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Зрештою після довгого підбору аксесуарів Квіткова визначилася з нарядом.
"5 хвилин до виходу, а я тільки вийшла з душу", - підписала кадри Даша.
Її підписники тут же відреагували.
"А можна, щоб відео не закінчувалися?", "Я закохалася в цю рубрику", "дуже мило", "ця рубрика вогонь, відразу хочеться собі щось міряти", "красуня, як завжди дивовижна",-пишуть люди.
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