Українська блогерка і дружина головного героя дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова показала, що відбувається, коли їй потрібно швидко збиратися перед виходом.

Як пише Politeka.net, Даша поділилася "життєвими" кадрами у своєму Instagram.

Квіткова вирішила показати, як виглядає її гардеробна, яка виявилася окремою кімнатою. Блогерка показала, як підбирає одяг, коли "спізнюється".

Втім, на відео Квіткова не поспішала з приміркою. Спочатку вона вибрала ефектний коричневий брючний костюм, потім замінила його на чорні штани і сірий піджак в стилі оверсайз, пізніше одягла вже бежевий піджак, а потім почала підбирати взуття.

Одна пара виявилася на розмір менше, ніж Даші було потрібно.

"А чому 38-й? А у мене 39-40", - здивувалася дівчина.

Зрештою після довгого підбору аксесуарів Квіткова визначилася з нарядом.

"5 хвилин до виходу, а я тільки вийшла з душу", - підписала кадри Даша.

Її підписники тут же відреагували.

"А можна, щоб відео не закінчувалися?", "Я закохалася в цю рубрику", "дуже мило", "ця рубрика вогонь, відразу хочеться собі щось міряти", "красуня, як завжди дивовижна",-пишуть люди.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна раптово перейшла на українську мову.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Добриніна вирядилася в магазин і насмішила чоловіка.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Добринін зізнався, де живе з квітковою і сином.