Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є популярним українським артистом. Він прославився завдяки своєму вокальному і танцювальному таланту і вже давно є улюбленцем українців.
Так, на своїй сторінці в Instagram Монатік опублікував нове фото. Він поділився знімком з нової фотосесії. Під публікацією співак вирішив процитувати свою пісню і вказав, що вона досі актуальна. І 22.02.2022 він загадує бажання і вірить, що мрії зобов'язані збуватися.
""...Я маю мрію…
Жити в країні в якій ми єдині.
В якій щаслива кожна дитина.
Кожна родина.
В якій я можу бути людиною.
В якій немає війни та ненависті
і ми можемо сміливо вперед іти.
В якій я бачу світло…
не бачу зброю.
В якій я пишаюсь тобою і собою..."
Вірю так і буде. 22.02.2022 магічні цифри. Мрії повинні збуватися. Загадую бажання...", - процитував свою пісню Дмитро Монатік.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Хай буде так", "Миру 🌍 Україні та на всій Землі", "Україно, Тримайся", "Як же хочеться у своїй країні пожити спокійно і щасливо без війни", "просто миру в усьому світі 👐 неважливо хто якої національності. Нехай все буде добре", "Мир Україні", "І ми маємо таку мрію", "Чудові слова! Як же хочеться просто жити в мирі та спокої, ростити щасливих і здорових дітей і все більше нічого і не треба".
Раніше повідомлялося, щаслива дружина Монатіка показала синів і повідомила радісну новину.
Також, дружина Монатіка засвітила співака, захопленого своїми дітьми.
Politeka розповідала, Монатік публічно зізнався в почуттях і показав кохану.