Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является популярным украинским артистом. Он прославился благодаря своему вокальному и танцевальному таланту и уже давно является любимцем украинцев.

Так, на своей странице в Инстаграм Монатик опубликовал новое фото. Он поделился снимком с новой фотосессии. Под публикацией певец решил процитировать свою песню и указал, что она до сих пор актуальна. И 22.02.2022 он загадывает желание и верит, что мечты обязаны сбываться.

""…Я маю мрію…

Жити в країні в якій ми єдині.

В якій щаслива кожна дитина.

Кожна родина.

В якій я можу бути людиною.

В якій немає війни та ненависті

і ми можемо сміливо вперед іти.

В якій я бачу світло…

не бачу зброю.

В якій я пишаюсь тобою і собою…"



Верю так и будет. 22.02.2022 магические цифры. Мечты должны сбываться. Загадываю желания…", — процитировал свою песню Дмитрий Монатик.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Да будет так", "Мира 🌍 Украине и на всей земле", "Украина, держись", "Как же хочется в своей стране пожить спокойно и счастливо без войны", "Просто мира во всем мире 👐🏼 Неважно кто какой национальности. Пусть все будет хорошо", "Мир Украине", "И мы имеем такую мечту", "Замечательные слова! Как же хочется просто жить в мире и спокойствии, растить счастливых и здоровых детей и все больше ничего и не надо".

Ранее сообщалось, счастливая жена Монатика показала сыновей и сообщила радостную новость.

Также, жена Монатика засветила певца, увлеченного своими детьми.

Politeka рассказывала, Монатик публично признался в чувствах и показал возлюбленную.