Як пише Politeka.net, Микита Добринін - успішний блогер і герой проекту "Холостяк", де обрав переможницею шоу Дашу Квиткову. Пара вже одружилася і виховує сина, який народився в минулому році. Не забуває Добринін і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
В цей раз Микита показав фото з відпочинку, де був в одних шортах, демонструючи підкачане тіло. Зірка стояв на березі океану, вражаючи видом.
"Іноді щастя-це робота над собою. Так, саме так.
У всьому хаосі потрібно нагадувати собі, що поруч кохана дружина, росте син, всі рідні здорові.
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Що за банальщина, скажуть деякі?
Але ні, це найважливіше і мене тут не переконати в іншому.
Сім'я-це моя цінність.
Тому і вам хочу нагадати про це і ніколи не сумувати", - написав Микита.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Сім'я для мене теж найважливіше"," так і є, сім'я це все"," згоден, нехай все буде так у всіх як написано вище, всім добра", " повністю згодна. У щасливій родині ми знаходимо себе, своє умиротворення і душевну рівновагу і спокій. Якщо двоє разом і один за одного, то вони гори згорнуть".
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