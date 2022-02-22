Як пише Politeka.net, Микита Добринін - успішний блогер і герой проекту "Холостяк", де обрав переможницею шоу Дашу Квиткову. Пара вже одружилася і виховує сина, який народився в минулому році. Не забуває Добринін і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

В цей раз Микита показав фото з відпочинку, де був в одних шортах, демонструючи підкачане тіло. Зірка стояв на березі океану, вражаючи видом.

"Іноді щастя-це робота над собою. Так, саме так.

У всьому хаосі потрібно нагадувати собі, що поруч кохана дружина, росте син, всі рідні здорові.

Що за банальщина, скажуть деякі?

Але ні, це найважливіше і мене тут не переконати в іншому.

Сім'я-це моя цінність.

Тому і вам хочу нагадати про це і ніколи не сумувати", - написав Микита.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Сім'я для мене теж найважливіше"," так і є, сім'я це все"," згоден, нехай все буде так у всіх як написано вище, всім добра", " повністю згодна. У щасливій родині ми знаходимо себе, своє умиротворення і душевну рівновагу і спокій. Якщо двоє разом і один за одного, то вони гори згорнуть".

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