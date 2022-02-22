"Холостяк" Никита Добрынин показал фотографию с отдыха и поделился своими мыслями, опубликовав новый пост в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - успешный блогер и герой проекта "Холостяк", где выбрал победительницей шоу Дашу Квиткову. Пара уже женилась и воспитывает сына, который родился в прошлом году. Не забывает Добрынин и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Никита показал фото с отдыха, где был в одних шортах, демонстрируя подкачанное тело. Звезда стоял на берегу океана, впечатляя видом.

"Иногда счастье— это работа над собой. Да, именно так.

Во всем хаосе нужно напоминать себе, что рядом любимая жена, растёт сын, все родные здоровы.

Что за банальщина, скажут некоторые?

Но нет, это самое важное и меня тут не убедить в другом.

Семья— это моя ценность.

Потому и вам хочу напомнить об этом и никогда не унывать", - написал Никита.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Семья для меня тоже самое важное", "Так и есть, семья это все", "Согласен, пусть все будет так у всех как написано выше, всем добра", "Полностью согласна. В счастливой семье мы находим себя, свое умиротворение и душевное равновесие и спокойствие. Если двое вместе и друг за друга, то они горы свернут".

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