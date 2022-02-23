Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська балерина і суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, чому відмовляє чоловікові в народженні третьої дитини.

Як виявилося, вся справа у творчій кар'єрі Катерини. За її словами, після народження третьої дитини вона навряд чи повернеться на сцену і продовжить танцювати в балеті, враховуючи її вік. Так що поки вирішила почекати з ще однією дитиною.

Катерина кухар, Олександр стоянов

"Я вважаю, що прима, вона повинна закінчити свою сценічну кар'єру, поки вона ще зірка, поки вона королева, поки вона молода, поки вона може красиво танцювати. Можливо через рік я закінчу, можливо, я дам згоду своєму чоловікові на третю дитину. Звичайно, він, як і я розуміємо, що якщо зараз буде третя дитина, то повернутися на сцену, до вистав, буде майже неможливо", - поділилася Кухар.

Катерина Кухар

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