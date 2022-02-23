Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська балерина і суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, чому відмовляє чоловікові в народженні третьої дитини.

Як виявилося, вся справа у творчій кар'єрі Катерини. За її словами, після народження третьої дитини вона навряд чи повернеться на сцену і продовжить танцювати в балеті, враховуючи її вік. Так що поки вирішила почекати з ще однією дитиною.

"Я вважаю, що прима, вона повинна закінчити свою сценічну кар'єру, поки вона ще зірка, поки вона королева, поки вона молода, поки вона може красиво танцювати. Можливо через рік я закінчу, можливо, я дам згоду своєму чоловікові на третю дитину. Звичайно, він, як і я розуміємо, що якщо зараз буде третя дитина, то повернутися на сцену, до вистав, буде майже неможливо", - поділилася Кухар.

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