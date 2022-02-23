Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська балерина і суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, чому відмовляє чоловікові в народженні третьої дитини.
Як виявилося, вся справа у творчій кар'єрі Катерини. За її словами, після народження третьої дитини вона навряд чи повернеться на сцену і продовжить танцювати в балеті, враховуючи її вік. Так що поки вирішила почекати з ще однією дитиною.
"Я вважаю, що прима, вона повинна закінчити свою сценічну кар'єру, поки вона ще зірка, поки вона королева, поки вона молода, поки вона може красиво танцювати. Можливо через рік я закінчу, можливо, я дам згоду своєму чоловікові на третю дитину. Звичайно, він, як і я розуміємо, що якщо зараз буде третя дитина, то повернутися на сцену, до вистав, буде майже неможливо", - поділилася Кухар.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Не стало зірки популярного серіалу, колишня дружина сумує: "Він був любов'ю всього мого життя"
Постріл з гранатомета прогримів у центральному районі Києва: з'явилися кадри з місця вибуху
Ведуча "1+1" Марічка Падалко вразила вчинком у прямому ефірі: "До сліз"
Дружина Остапчука без купальника подражнила кадрами з Мальдів: "Повний релакс"
Нагадаємо, Катерина Кухар вирішила поговорити з українцями на серйозну тему: "За що я не люблю...".
Як повідомляла Politeka, Чоловік Кухар з "Танців з зірками" повіз дочку в Межигір'я і вразив кадрами: "Заздрю".
Також Politeka писала, що Чоловік Кухар зізнався, що дозволив собі без дружини вперше за півроку: "Розповім вам секрет...".