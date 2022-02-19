Александр Стоянов и Екатерина Кухар много лет строят отношения пара, пишет Politeka.net. Пара работает и гастролирует вместе, но в этот раз артистка отправилась без супруга в Берлин.

В новых сторис муж примы признался, что в связи с уездом жены у него появилось много свободного времени, поэтому он решил его уделить себе.

Артист признался, что решил сделать себе маникюр и педикюр, ведь уже не делал себе это полгода.

"Расскажу вам секрет, теперь все чаще и чаще я пожимаю руку своим друзьям - у них такие мягонькие ручки и красивые ногтики, что захотелось самому тоже. Педикюр для артиста балета - это вообще нереальный кайф", - поделился, смеясь, Александр Стоянов.

Отметим, Екатерина Кухар призналась, что несмотря на годы вместе, они с мужем не растратили романтику. Муж дарит ей цветы, которые вызывают особый восторг.

Звезда признается, что любовь к букетам ей привила бабушка, которая очень их ценила, и ухаживала за фиалками дома. Кухар рассказала, что забирает домой или на работу цветы и подарки от поклонников. Но больше всего ей нравятся цветы.

Напомним, что Екатерина Кухар с мужем Стояновым проверили балетные способности у ведущих "1+1"

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