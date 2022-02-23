Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская балерина и судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар в интервью Кате Осадчей рассказала, почему отказывает мужу в рождении третьего ребенка.

Как оказалось, все дело в творческой карьере Екатерины. По ее словам, после рождения третьего ребенка она вряд ли вернется на сцену и продолжит танцевать в балете, учитывая ее возраст. Так что пока решила повременить с еще одним ребенком.

"Я считаю, что прима, она должна окончить свою сценическую карьеру, пока она еще звезда, пока она королева, пока она молода, пока она может красиво танцевать. Возможно через год я закончу, возможно, я дам согласие своему мужу на третьего ребенка. Конечно, он, как и я понимаем, что если сейчас будет третий ребенок, то вернуться на сцену, к спектаклям, будет почти невозможно", - поделилась Кухар.

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