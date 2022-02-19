Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар прославилась как украинская прима-балерина. Также она на протяжении нескольких сезонов является судьей "Танців з зірками". Как известно, она с 2006-го года в отношениях со своим мужем Александром Стояновым, который также является танцором.
На своей странице в Инстаграм Стоянов опубликовал новые фото. На кадрах муж Кухар позирует в Межигорье (бывшая резиденция Януковича) вместе с их дочкой Настей, которой сейчас 6 лет. Они вместе с дочкой кормят оленей. Стоит отметить, что на фото Александр Стоянов выглядит очень стильно за счет своего наряда.
"Джоуи не делится едой!", — поделился Александр Стоянов.
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Под фото танцору оставили всего несколько комментариев: "Завидую, но по-доброму. Люблю природу". Также, публикация меньше чем за час набрала более 300 лайков.
Напомним, недавно муж Кухар опубликовал кадр с нежной фотосессии со своей женой-балериной. Он продемонстрировал Екатерину Кухар в своих объятиях на черно-белом кадре.
Ранее сообщалось, муж Кухар признался, что позволил себе без жены впервые за полгода.
Politeka рассказывала, Екатерина Кухар поделилась с украинцами балетным секретом.
Также, муж судьи "Танців з зірками" Екатерины Кухар рассказал о пополнении в семье.