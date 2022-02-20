Екатерина Кухар - прима-балерина, которую знают во многих странах, пишет Politeka.net. Сейчас звезда вместе с мужем занимается отбором детей в школу балета.
В новом посте звезда решила поговорить о том, как конкурсы влияют на сознание ребенка и на его становление. Екатерина Кухар решила привести плюсы и минусы состязаний.
"За что я не люблю конкурсы?
➖ это стресс, бешеный адреналин, которым наэлектризован воздух, порой, бессонница, часто — слезы, боль, стертые ноги, разочарование от не соответствия желаемого с действительным. Но что наши дети получают взамен?
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➕здесь «закаляется сталь», формируется характер, проверяются сила воли и самообладание. Только на конкурсе вы сможете по-настоящему проверить в свои силы и понять, умеете ли превалировать над вашим страхом или же он берет верх", - написала артистка.
Прима уверена, что у детей должен быть такой опыт и возможность заявить о себе. К тому же нужно помнить, что жизнь - не сахарный пряник.
В Сети поддержали размышления Екатерины Кухар.
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