Співачка Анна Корсун (MARUV), яка знаходиться на другому триместрі вагітності, показала свою фігуру в латексному міні.

Як пише Politeka.net, MARUV - популярна українська співачка, справжнє ім'я якої Анна Корсун. Зірка перемогла на Нацвідборі на "Євробачення" кілька років тому, а також брала участь в шоу "Маскарад". А нещодавно зірка повідомила, що знаходиться на другому триместрі вагітності. На нових кадрах в Instagram артистка показала свою фігуру, надівши латексний костюм.

На кадрах зірка позувала перед дзеркалом, показуючи животик.

"Ось такі новини", - написала Ганна під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Здоров'я мамі і малюкові", "найшикарніші людські Новини", "Новини повинні бути тільки такими", " цікаво, я одна переживаю, як Ганнуся буде виступати?", "Як до лиця вагітність !! Ви така щаслива ! Вітаю", "Хлопчик у вас буде", "чудова".

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