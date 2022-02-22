Як пише Politeka.net, MARUV - популярна українська співачка, справжнє ім'я якої Анна Корсун. Зірка перемогла на Нацвідборі на "Євробачення" кілька років тому, а також брала участь в шоу "Маскарад". А нещодавно зірка повідомила, що знаходиться на другому триместрі вагітності. На нових кадрах в Instagram артистка показала свою фігуру, надівши латексний костюм.
На кадрах зірка позувала перед дзеркалом, показуючи животик.
"Ось такі новини", - написала Ганна під кадрами.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Здоров'я мамі і малюкові", "найшикарніші людські Новини", "Новини повинні бути тільки такими", " цікаво, я одна переживаю, як Ганнуся буде виступати?", "Як до лиця вагітність !! Ви така щаслива ! Вітаю", "Хлопчик у вас буде", "чудова".
Нагадаємо, вагітна Maruv зізналася, на якому вона місяці і чому не скасовує концерти
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А ще Politeka писала, що MARUV в латексі вперше показала вагітний животик, фанати не вірять очам