Суддя "Танців з зірками" і популярний хореограф Влад Яма звернувся до українців і закликав їх залишатися спокійними.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є не тільки відомим талановитим танцюристом і хореографом, а й суддею шоу "Танці з зірками", в якому сам колись брав участь.

На своїй сторінці в Instagram хореограф опублікував нове фото. На кадрі - Влад Яма постав перед камерою в новому іміджі. Як відомо, тільки недавно танцюрист вирішив збрити бороду, яку носив багато років. Під публікацією Яма вирішив висловитися щодо ситуації в Україні й закликав не панікувати та залишатися спокійними.

"Правда, на нашому боці

Це не просто, але залишаємо тільки позитивні думки!

Все Буде Добре!", — заявив Влад Яма.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Тільки так!", "Згодна! Хочеться миру. Слава Україні!", "У кожного своя правда!". Також під публікацією зібралося безліч реакцій і більше ніж 2100 лайків.

Нагадаємо, що раніше хореограф показав українцям себе з дружиною в національних нарядах. Там вони засвітилися на тлі млина в Запоріжжі у вишиванках.

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