Как передает Politeka.net, Влад Яма является не только известным талантливым танцором и хореографом, но и судьей шоу "Танці з зірками", в котором сам когда-то участвовал.
На своей странице в Инстаграм хореограф опубликовал новое фото. На кадре - Влад Яма предстал перед камерой в новом имидже. Как известно, только недавно танцор решил сбрить бороду, которую носил много лет. Под публикацией Яма решил высказаться насчет ситуации в Украине и призвал не паниковать и оставаться спокойными.
"Правда, на нашей стороне
Это не просто, но оставляем только положительные мысли!
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Все будет хорошо!", — заявил Влад Яма.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Только так!", "Согласна! Хочется мира. Слава Украине!", "У каждого своя правда!". Также под публикацией собралось множество реакций и более 2100 лайков.
Напомним, что ранее хореограф показал украинцам себя с женой в национальных нарядах. Там они засветились на фоне мельницы в Запорожье в вышиванках.
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