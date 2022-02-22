Судья "Танців з зірками" и популярный хореограф Влад Яма обратился к украинцам и призвал их оставаться спокойными.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является не только известным талантливым танцором и хореографом, но и судьей шоу "Танці з зірками", в котором сам когда-то участвовал.

На своей странице в Инстаграм хореограф опубликовал новое фото. На кадре - Влад Яма предстал перед камерой в новом имидже. Как известно, только недавно танцор решил сбрить бороду, которую носил много лет. Под публикацией Яма решил высказаться насчет ситуации в Украине и призвал не паниковать и оставаться спокойными.

"Правда, на нашей стороне

Это не просто, но оставляем только положительные мысли!

Все будет хорошо!", — заявил Влад Яма.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Только так!", "Согласна! Хочется мира. Слава Украине!", "У каждого своя правда!". Также под публикацией собралось множество реакций и более 2100 лайков.

Напомним, что ранее хореограф показал украинцам себя с женой в национальных нарядах. Там они засветились на фоне мельницы в Запорожье в вышиванках.

Ранее сообщалось, жена Павлика призналась, с кем из украинских звезд дружит и какие чувства у нее к Владу Яме: "Ну а что..."

Также, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" рассказала о важном дне, показав свою фигуру: "Губы закатайте, мужики"

Politeka рассказывала, судья "Танців з зірками" Яма похвастался своей женой-красоткой в одном боди: "Вау"