Як передає Politeka.net, Христина Решетник є відомою українською блогеркою і дружиною популярного ведучого багатьох проєктів Григорія Решетника. За його спиною безліч шоу: "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант".

Цього разу Христина Решетник вирішила записати відеозвернення у зв'язку з тим, що зараз відбувається в Україні. Вона закликала українців вірити в те, що все буде добре. І нагадала, що вони не одні, і їх сім'я підтримує всіх (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Я знаю, що у мене тут - велика Інста-сім'я, яка теж хоче жити в мирній країні, будувати своє майбутнє і бути спокійними за своїх дітей 💛 💙 Тому знайте, що я з вами!

І #ReshetnikFamily підтримує вас",- заявила Христина Решетник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Моя мудра дівчинка", "Все буде", "Спасибі вам", "Миру нам всім", "Така турботлива і така сильна. Люблю!", "Все буде ок, спасибі вам", "спасибі вам за велику підтримку", "І ми з вами", "Разом ми сила. Спасибі за підтримку, Все Буде Добре".

Раніше повідомлялося, ведучий "Україна має талант" і друг "холостяків" Решетник звернувся до українців.

Також, дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою і розкрила свій раціон.

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