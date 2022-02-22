Ведущий "Україна має талант" и друг "Холостяков" Григорий Решетник обратился к украинцам в связи с последними событиями.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник является популярным украинским телеведущим, который ведет проекты "Україна має талант", "Холостячка" и "Холостяк". Звезда женат на красотке Кристине, с которой воспитывает троих сыновей. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где в этот раз решил обратится к украинцам в связи с последними событиями.

"Сохраняйте спокойствие. Просто будьте готовы к разному развитию событий. Доверяйте себе, верьте в Украину. Украина сильная. Вместе мы сила. Правда победит. Верим и молимся", - написал Григорий.

Также звезда записал обращение, поделившись им в блоге.

"Хочу поддержать Вас

Не паникуем, работаем. Больше оптимизма и сил нам!

Обнимаю Вас", - написал Григорий.

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