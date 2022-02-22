Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник является популярным украинским телеведущим, который ведет проекты "Україна має талант", "Холостячка" и "Холостяк". Звезда женат на красотке Кристине, с которой воспитывает троих сыновей. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где в этот раз решил обратится к украинцам в связи с последними событиями.
"Сохраняйте спокойствие. Просто будьте готовы к разному развитию событий. Доверяйте себе, верьте в Украину. Украина сильная. Вместе мы сила. Правда победит. Верим и молимся", - написал Григорий.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Жена Остапчука без купальника подразнила кадрами с Мальдив: "Полный релакс"
21-летнюю Татьяну нашли задушенной: перед трагедией звонила друзьям, но никто не откликнулся
Актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но..."
"Если такая умная, то лечи сама!": молодого украинца не стало в реанимации, родственники обвинили врачей
Также звезда записал обращение, поделившись им в блоге.
"Хочу поддержать Вас
Не паникуем, работаем. Больше оптимизма и сил нам!
Обнимаю Вас", - написал Григорий.
"Холостяк" Топольский прокомментировал публикацию Решетника: "Правильные слова".
Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника впечатлила фигурой и раскрыла свой рацион
Также Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника похвасталась развлечениями с детьми на празднике
А еще Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника вызвала восторг своим видом в повседневном образе