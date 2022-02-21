Как пишет Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник уже более 10 лет в браке и пара воспитывает троих сыновей. При этом Кристина не скрывает, что мечтает о девочке еще. Несмотря на роды фигура у жены Григория просто великолепна. Звезда на новых кадрах в Инстаграм решила рассказать, как достигает ее, рассказав о своем питании.
"Принципы моего питания:
1. Начинаю день со стакана теплой воды
2. Завтрак - люблю кашу или яичницей с авокадо с рыбой или сендвич с беконом. Утром люблю сытно поесть, чтобы энергия была не весь день (у меня так организм работает)
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3. Перекус – фрукты. Обожаю яблоки. Или сухофрукты или орехи (немного)
3. Мясо. Но им его только с овощами
4. Молоко в чистом виде 2 года, как не употребляю. Кожа стала лучше. Но пью и им кисло-молочку)
Спрашивайте, что вас еще интересует. Отвечу здесь, под постом", - написала Кристина.
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