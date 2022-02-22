Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является известной украинской блогеркой и женой популярного ведущего многих проектов Григория Решетника. За его спиной множество шоу: "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант".

На этот раз Кристина Решетник решила записать видеообращение в связи с тем, что сейчас происходит в Украине. Она призвала украинцев верить в то, что всё будет хорошо. И напомнила, что они не одни, и их семья поддерживает всех (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я знаю, что у меня здесь – большая Инста-семья, которая тоже хочет жить в мирной стране, строить свое будущее и быть спокойными за своих детей 💛💙 Потому знайте, что я с вами!

И #ReshetnikFamily поддерживает вас", — заявила Кристина Решетник.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Моя мудрая девочка", "Всё будет", "Спасибо вам", "Мира нам всем", "Такая заботливая и такая сильная. Люблю!", "Всё будет ок, спасибо вам", "Спасибо вам за большую поддержку", "И мы с вами", "Вместе мы сила. Спасибо за поддержку, всё будет хорошо", "Нужно молиться", "Спасибо, Кристина, за слова поддержки", "Мира нам всем над нашими головами и под ногами", "Спасибо, Крис, за поддержку".

Ранее сообщалось, ведущий "Україна має талант" и друг "Холостяков" Решетник обратился к украинцам.

Также, жена ведущего "Холостяка" Решетника впечатлила фигурой и раскрыла свой рацион.

Politeka рассказывала, "Нельзя насмотреться": жена ведущего "Холостяка" Решетника похвасталась развлечениями с детьми на празднике.