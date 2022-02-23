Співачка Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе і розповіла про прем'єру кліпу, яку вирішила перенести через останні події.

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха - відома співачка з України, яка прославилася завдяки групі "НеАнгели", в якій була протягом 15 років. Тепер артистка зайнята сольною кар'єрою і нещодавно випустила пісню"Говори що хочеш". Кліп на нову композицію повинен був вийти сьогодні, 22 січня, але як виявилося, зірка перенесла дату релізу. У себе в Instagram Вікторія поділилася подробицями перенесення.

"Сьогоднішній день мав стати днем прем'єри мого кліпу на пісню #говори що хочеш

Але вчорашня ніч внесла смуту та тривогу в наші голови і серця.

Прем'єра переноситься

Щоб не говорили недоброзичливці, нашу історію, можна розбирати "на цитати", бо вона велика!

І ми будемо протидіяти згуртовано будь-якому злу!

Ваша Вікторія", - написала Смеюха.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Правильно", "миру і хороших пісень всім нам", " а до чого перенесення кліпу, пов'язане з політикою?".

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