Певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала о премьере клипа, которую решила перенести из-за последних событий.

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха - известная певица из Украины, которая прославилась благодаря группе "НеАнгелы", в которой была на протяжении 15 лет. Теперь артистка занята сольной карьерой и недавно выпустила песню "Говори что хочешь". Клип на новую композицию должен был выйти сегодня, 22 января, но как оказалось, звезда перенесла дату релиза. У себя в Инстаграм Виктория поделилась подробностями переноса.

"Сегодняшний день должен был стать днём премьеры моего клипа на песню #говори что хочешь

Но вчерашняя ночь внесла смуту да тревогу в наши головы и сердца.

Премьера переносится

Чтобы ни говорили недоброжелатели, нашу историю, можно разбирать «на цитаты», ибо она великая!

И мы будем противодействовать сплоченно любому злу!

Ваша Виктория", - написала Смеюха.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Правильно", "Мира и хороших песен всем нам", "А к чему перенос клипа, связано с политикой?".

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