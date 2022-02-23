Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха - известная певица из Украины, которая прославилась благодаря группе "НеАнгелы", в которой была на протяжении 15 лет. Теперь артистка занята сольной карьерой и недавно выпустила песню "Говори что хочешь". Клип на новую композицию должен был выйти сегодня, 22 января, но как оказалось, звезда перенесла дату релиза. У себя в Инстаграм Виктория поделилась подробностями переноса.
"Сегодняшний день должен был стать днём премьеры моего клипа на песню #говори что хочешь
Но вчерашняя ночь внесла смуту да тревогу в наши головы и сердца.
Премьера переносится
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Чтобы ни говорили недоброжелатели, нашу историю, можно разбирать «на цитаты», ибо она великая!
И мы будем противодействовать сплоченно любому злу!
Ваша Виктория", - написала Смеюха.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Правильно", "Мира и хороших песен всем нам", "А к чему перенос клипа, связано с политикой?".
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