Як повідомляє Politeka.net, відомий український комік, ведучий і шоумен Олександр Еллерт, який став обранцем актриси Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка" прийшов на інтерв'ю до Слави Дьоміна.

В ході бесіди Саша розповів, що не втрачає надії повернути Ксенію після їх розставання. Також він зізнався, що вже близько півроку, як взяв творчу відпустку в "Кварталі 95", де працював сценаристом.

Шанувальник Эллерта, які подивилися це інтерв'ю були стривожені зовнішнім виглядом коміка, багато відзначили в коментарях, що хлопець сильно схуд і змурився останнім часом.

"Туга в очах і в голосі, незважаючи на жарти і посмішки. Нехай все бажане вийти! Хороша людина повинна бути щасливою!", "Дуже сумний погляд у Саші, помітні душевні переживання, немов забрали впевненість у собі. Бажаю з головою піти в роботу, подорожі, дочка, і залишити на час копання в собі. Час все розставить по своїх місцях", "Саша, як би не було тобі погано, "тримай обличчя". Ти гідна людина, не знецінюй себе", "Дивилася і Мішину, і зараз Эллерта, по ньому видно, що душевні переживання рани ще не пройшли по Ксю. Вона якось більш впевнено і спокійно розповідала про розставання. Можливо відпустила", "Саша дуже змурився виглядає дуже худим, аж шкода його", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Переможець "Холостячки" Еллерт розкрив, куди полетів з України: "Тут така краса".

Як повідомляла Politeka, Еллерт розповів про свою реакцію на відносини Мішиної з іншим чоловіком: "Постараюся зробити все, щоб...".

Також Politeka писала, що Еллерт після хворобливого розставання з Мішиною продає свою машину: "Є все, крім...".