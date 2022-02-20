Как передает Politeka.net, Александр Эллерт является известным блогером и сценаристом. Как известно, он прославился благодаря своему участию в реалити-шоу "Холостячка".

Так, на этот раз Эллерт показал, куда улетел из Украины. Он похвастался шикарным горным видом в Грузии. Также, Эллерт пожаловался, что не может работать, когда вокруг него такая красота.

"Ну я не знаю, как работать в Грузии. Мне надо подготовиться еще к вечерней части типа, а тут такая красота. Я просто не могу собраться, вообще... Ни слова додумать, придумать", — пожаловался на проблему победитель "Холостячки".

"Просто такой расслабленный, просто такой плыву, парю... Не хочу сегодня работать", — описал своё состояние Александр Эллерт.

Напомним, что недавно победитель "Холостячки" дал интервью известному телеведущему Славе Демину, где рассказать об своих отношениях с Ксенией Мишиной. Там он сделал заявление, что еще не уверен, что их отношения не могут быть в будущем. И признался, что сделает всё, если такая возможность предоставиться.

Ранее сообщалось, Эллерт после болезненного расставания с Мишиной продает свою машину.

Politeka рассказывала, Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной в реальной жизни.

Также, Александр Эллерт после разрыва оправдался за ревность к Мишиной.