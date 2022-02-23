Как сообщает Politeka.net, известный украинский комик, ведущий и шоумен Александр Эллерт, который стал избранником актрисы Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" пришел на интервью к Славе Демину.

В ходе беседы Саша рассказал, что не теряет надежды вернуть Ксению после их расставания. Также он признался, что уже около полугода, как взял творческий отпуск в "Квартале 95", где работал сценаристом.

Поклонники Эллерта, которые посмотрели это интервью были встревожены внешним видом комика, многие отметили в комментариях, что парень сильно похудел и осунулся в последнее время.

"Тоска в глазах и в голосе, несмотря на шутки и улыбки. Пусть всё желаемое получиться! Хороший человек должен быть счастливым!", "Очень грустный взгляд у Саши, заметны душевные переживания, словно забрали уверенность в себе. Желаю с головой уйти в работу, путешествия, дочь, и оставить на время копания в себе. Время все расставит по своим местам", "Саша, как бы не было тебе плохо, "держи лицо". Ты достойный человек, не обесценивай себя", "Смотрела и Мишину, и сейчас Эллерта, по нему видно, что душевные переживания раны ещё не прошли по Ксю. Она как-то более уверенно и спокойно рассказывала о расставании. Возможно отпустила", "Саша очень осунулся выглядит очень худым, аж жаль его", - пишут в комментариях.

Напомним, Победитель "Холостячки" Эллерт раскрыл, куда улетел из Украины: "Тут такая красота".

Как сообщала Politeka, Эллерт рассказал о своей реакции на отношения Мишиной с другим мужчиной: "Постараюсь сделать все, чтобы...".

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