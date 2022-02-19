Как передает Politeka.net, Александр Эллерт прославился как бывший избранник Ксении Мишиной, с которой они начали отношения на реалити-шоу "Холостячка". Однако, через время они расстались, несмотря на сильные чувства.

На этот раз Эллерт пришел на интервью к популярному телеведущему Славе Дёмину, чтобы ответить на важные вопросы. Победитель "Холостячки" решил рассказать, как может отнестись к тому, что у Ксении Мишиной появятся новые отношения после их расставания и что в таком случае будет делать.

"Без проблем. Это её выбор, как я отреагирую? Глупых поступков я не буду делать. Если у неё появятся новые отношения, то я пожелаю ей только добра, счастья, любви, чтобы всё у неё было хорошо", — рассказал Александр Эллерт.

"Подожди... А что я могу сделать? Стоять у подъезда и говорить: "Нет, он тебя не достоин"? Это бред вообще", — заявил победитель "Холостячки".

"В любом случае всё будет хорошо. Как бы не повернулось. Я не утверждаю, что 100% у нас будут отношения и у нас всё наладится. Я в это верю, с полной уверенностью для себя, по крайней мере, постараюсь сделать всё, чтобы всё наладилось", — выдал Александр Эллерт.

Ранее сообщалось, Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной в реальной жизни.

Politeka рассказывала, "Холостячка" Мишина засветилась на курорте в обнимку с любимчиком.

Также, Александр Эллерт после разрыва оправдался за ревность к Мишиной.