Як повідомляє Politeka.net, відомий гуморист з "Дизель шоу" і зірка і режисер комедійних телесеріалів Євген Гашенко похвалився цікавим чином на своїй сторінці в Інстаграм.
Євген Гашенко позував у вишиванці і з довгими накладними вусами, які втім, виглядали досить натурально.
Артист "Дизель шоу" закликав українців у нинішній непростій ситуації намагатися зберігати спокій і здоровий розум.
"Дизель шоу" в повній готовності перед майбутнім концертом! Настрій бойовий! Будемо знімати стрес у людей гумором! У цей неспокійний час, головне всім постаратися заспокоїтися і з холодною головою оцінити ситуацію. Тоді відразу стане зрозуміло, що робити далі», - написав артист.
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Схоже, образ Євгенія Гашенко сподобався користувачам мережі.
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