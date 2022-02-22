Як повідомляє Politeka.net, відомий гуморист з "Дизель шоу" і зірка і режисер комедійних телесеріалів Євген Гашенко похвалився цікавим чином на своїй сторінці в Інстаграм.

Євген Гашенко позував у вишиванці і з довгими накладними вусами, які втім, виглядали досить натурально.

Артист "Дизель шоу" закликав українців у нинішній непростій ситуації намагатися зберігати спокій і здоровий розум.

"Дизель шоу" в повній готовності перед майбутнім концертом! Настрій бойовий! Будемо знімати стрес у людей гумором! У цей неспокійний час, головне всім постаратися заспокоїтися і з холодною головою оцінити ситуацію. Тоді відразу стане зрозуміло, що робити далі», - написав артист.

Схоже, образ Євгенія Гашенко сподобався користувачам мережі.

"Класний козак" « "Ось це козак», «справжній козак», "відразу згадується номер про Тараса Бульбу", - пишуть в коментарях.

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