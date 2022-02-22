Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували чарівне архівне фото голлівудської знаменитості Анджеліни Джолі. Знімок, на якому красуня відображена в звабливому образі розбурхав шанувальників і викликав бурхливе обговорення в коментарях.

На фотографії Анджеліна відображена мабуть під час професійної фешн-зйомки, вона млосно позує, прикривши очі. Перед камерою актриса з'явилася у вузькій бежевій сукні з глибоким вирізом, яка підкреслила струнку фігуру і апетитне декольте. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і безтурботний вигляд.

У підписі до публікації залишили цитату самої Джолі: "Роби сміливий вибір і роби помилки. Це все ті речі, які роблять тебе тобою". Шанувальники тут е почали коментувати фото, засинаючи зірку компліментами: "Вау, дуже красива. Я люблю тебе", "Яка крихітка", "Приголомшлива", "Чудова", "Неповторна", "Красуня".

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