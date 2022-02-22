Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram опубликовали очаровательное архивное фото голливудской знаменитости Анджелины Джоли. Снимок, на котором красотка запечатлена в обольстительном образе взбудоражил поклонников и вызвал бурное обсуждение в комментариях.
На фотографии Анджелина запечатлена видимо во время профессиональной фэшн-съемки, она томно позирует, прикрыв глаза. Перед камерой актриса появилась в узком бежевом платье с глубоким вырезом, которое подчеркнуло стройную фигуру и аппетитное декольте. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и безмятежный вид.
В подписи к публикации оставили цитату самой Джоли: "Делай смелый выбор и совершай ошибки. Это все те вещи, которые делают тебя тобой". Поклонники тут е принялись комментировать фото, засыпая звезду комплиментами: "Вау, очень красивая. Я люблю тебя", "Какая крошка", "Потрясающая", "Великолепная", "Неповторимая", "Красотка".
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