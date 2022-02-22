Як передає Politeka.net, відома модель і співачка Даша Астаф'єва нещодавно зійшлася зі своїм цивільним чоловіком Артемом Кімом. Подробицями вона поділилась в інтерв’ю ЖВЛ.
«Звісно це неочікувано було, але ж не так погано, як я цього боялася, і відкладала це все. Але я дуже рада, що ми обидва щасливі. Для мене найголовніше, що люди знаходять в собі сили зробити все дуже тендітно та з повагою один до одного», - зазначила зірка.
Також Даша Астаф’єва прокоментувала чутки про свій роман з телеведучим Олексієм Дурнєвим.
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«Так, ми пара. Ми два дуралєя. Так, дуже багато про це балакають. Хай балакають. Вже хоч так, хоч від мене відстануть. Найкращий варіант. Я думаю, для Олексія це не дуже гарно, бо залицяльниць у нього дуже багато, а мені цей варіант підходить, аби мене не займали», - сказала Даша Астаф’єва.
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