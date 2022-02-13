Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Даша Астафьева, которая в свое время блистала на обложках журнала Playboy, поделилась в своем Instagram жаркими кадрами с концерта. На снимках видно, что артистка здорово раззадорила публику своим выступлением и откровенным образом.

Как видно, Даша появилась на сцене в узком прозрачном боди с блестящими элементами и колготках сеточке. Этот наряд только подчеркнул стройную фигуру, соблазнительные изгибы тела и длинные ноги красотки. Ее волосы здесь собраны в высокий пышный хвост, а на лице у нее яркий макияж.

В подписи к публикации Астафьева написала: "Радует, что есть возможность видеться чаще. Каждая наша встреча особенная. Человеку, который расскажет самую милую историю, связанную с моим творчеством я подарю футболку из моей коллекции. Мой директ трещит по швам от удивительного, смешного и милого. Благодарю за фото". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами.

Напомним, Даша Астафьева показала своих настоящих друзей: "Сплошное наслаждение".

Как сообщала Politeka, Астафьева честно рассказала о своем отношении к работе: "Главное, чтобы не мешало получить удовольствие".

Также Politeka писала, что Даша Астафьева устроила сумасшедшие развлечения с огромной собакой: "Жизнь удалась".