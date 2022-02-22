Как передает Politeka.net известная модель и певица Даша Астафьева недавно сошлась со своим гражданским мужем Артемом Кимом. Подробностями она поделилась в интервью ЖВЛ.

"Конечно это неожиданно было, но ведь не так плохо, как я этого боялась, и откладывала это все. Но я очень рада, что мы оба счастливы. Для меня самое главное, что люди находят в себе силы сделать все очень хрупко и с уважением друг к другу», - отметила звезда.

Также Даша Астафьева прокомментировала слухи о своем романе с телеведущим Алексеем Дурневым.

"Да, мы пара. Мы два дуралея. Да, очень многие об этом болтают. Пусть болтают. Уж хоть так, хоть от меня отстанут. Лучший вариант. Я думаю, для Алексея это не очень хорошо, потому что поклонниц у него очень много, а мне этот вариант подходит, чтобы меня не занимали», - сказала Даша Астафьева.

Напомним, Астафьева в прозрачном сверкающем боди дала "жару" на концерте, раззадорив фанатов: "Трещит по швам"

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева показала своих настоящих друзей: "Сплошное наслаждение"

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